إستمرار المظاهرات ضد قانون إصلاح القضاء في إسرائيل

أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، واحتشدوا لفترة وجيزة عند البورصة في “يوم الإضطرابات”، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروعات القوانين المثيرة للجدل، المقدّمة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص تعديل النظام القضائي قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.

وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء البلاد، ولوح كثيرون منهم بالأعلام الإسرائيلية، وأفادت الشرطة بأنّ ستة طرق سريعة على الأقل أُغلقت.

Protesters in Israel demonstrate against Prime Minister Benjamin Netanyahu's plans to reduce the oversight power of the judicial system https://t.co/nVI35HTVB6 pic.twitter.com/stcVMPkqDf

— Bloomberg TV (@BloombergTV) July 18, 2023