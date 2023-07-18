الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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إستمرار المظاهرات ضد قانون إصلاح القضاء في إسرائيل

منذ ساعة واحدة
مظاهرات في اسرائيل

مظاهرات في اسرائيل

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أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، واحتشدوا لفترة وجيزة عند البورصة في “يوم الإضطرابات”، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروعات القوانين المثيرة للجدل، المقدّمة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص تعديل النظام القضائي قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.

وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء البلاد، ولوح كثيرون منهم بالأعلام الإسرائيلية، وأفادت الشرطة بأنّ ستة طرق سريعة على الأقل أُغلقت.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:‭‭ ‬‬”الحكومة تمضي قدمًا في التعديلات بخطوات محسوبة، بينما تواصل الدعوة إلى توافق واسع في الآراء”، مشيرًا إلى أنّ المتظاهرين “قلة صاخبة تضخم وسائل الإعلام من شأنها”.

وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي في أزمة دستورية مستمرة منذ ستة أشهر وساهمت في إثارة قلق الولايات المتحدة بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة. ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتنياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.

    المصدر :
  • رويترز

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