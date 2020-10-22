إستونيا تحظر ميليشيا “حزب الله”… “تهديد كبير للأمن الدولي”

بسبب أنشطته وتحركاته الإرهابية التي تهدد الأمن القومي للعديد من الدول، أعلنت حكومة إستونيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على كل انشطة حزب الله اللبناني على أراضيها واصفة إياه بـ”التهديد الكبير للأمن الدولي”.

وذكر بيان نشره حساب وزارة الخارجية الإستونية على “تويتر”: “بناء على اقتراح من وزير الخارجية، قررت الحكومة فرض عقوبات على حزب الله اللبناني بسبب أنشطته الإرهابية”.

ويفرض قرار إستونيا حظر دخول البلاد على أعضاء حزب الله اللبناني، المنتمين إلى جناحيه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.

وتابع البيان: “حزب الله يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي، وبالتالي لأمن إستونيا”، ونقل عن وزير الخارجية أورماس رينسالو قوله إن “هذه الخطوة تدعم صراحة خطوات أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى”.

وتحظر الولايات المتحدة و3 دول أوروبية حزب الله، وهي: هولندا وبريطانيا وألمانيا، فيما تدرس سويسرا اتخاذ خطوة مماثلة.

وقررت ليتوانيا في وقت سابق، منع عناصر الميلشيا اللبنانية من دخول أراضيها، ضمن إجراءات تصنيفها إرهابية.

أما الاتحاد الأوروبي فيفصل منذ يوليو 2013، بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير فقط إرهابيا ويحظره، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.