الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إستونيا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك مجالها الجوي

منذ 19 دقيقة
خارطة الحدود بين روسيا ودول البلطيق

خارطة الحدود بين روسيا ودول البلطيق

A A A
طباعة المقال

استدعت إستونيا السفير الروسي الثلاثاء للاحتجاج على انتهاك “خطير للغاية” لمجالها الجوي من جانب طائرة هليكوبتر روسية، وهي المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي تستدعي فيها مبعوث موسكو.

كما عبرت عن تضامنها مع جارتها ليتوانيا، التي تقول موسكو إنها ستواجه عواقب بسبب منعها عبور بعض البضائع إلى جيب كالينينجراد الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية إن الطائرة الهليكوبتر حلقت فوق منطقة في الجنوب الشرقي دون إذن في 18 يونيو حزيران.

وأضافت في بيان “تعتبر إستونيا هذا الحادث خطيرا ومؤسفا للغاية، ويؤدي بلا شك إلى زيادة التوتر، وهو غير مقبول على الإطلاق”، مكررة الدعوة إلى القوات الروسية لمغادرة أوكرانيا.

وأضافت أنه “يتعين على روسيا أن تتوقف عن تهديد جيرانها وأن تدرك أن ثمن العدوان الذي شنته على أوكرانيا باهظ بالفعل”.

كانت إستونيا قد احتجت لدى المبعوث الروسي يوم العاشر من يونيو حزيران على مدح الرئيس فلاديمير بوتين لحاكم روسي في القرن الثامن عشر كان قد استولى على مدينة أصبحت الآن إستونية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار الأمريكي والين الياباني
الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاما أمام الدولار الأمريكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي عن الوضع العسكري في منطقة لوهانسك.. هذه حقاً أصعب نقطة
النفط
طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة تهبط في 2021 للعام الثاني على التوالي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحروقات
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين