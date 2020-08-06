إسرائيل:انفجار مرفأ بيروت سببه انفجار مستودع لحزب الله ثم امتد لمستودع الأمونيوم

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يواصل الخبراء العسكريين تحليلاتهم بشأن السبب الحقيقي لانفجار مرفأ بيروت ، الثلاثاء، والذي أودى بحياة 137 شخصا وأكثر من 5000 جريح .

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، أن الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، كان بسبب انفجار مستودع ممولك لحزب الله قبل أن يمتد للعنبر الذي يضم نترات الأمونيوم.

وقال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء احتياط عاموس يادلين، إن ”كارثة بيروت التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع يحتوي على كميات ضخمة من مواد إنتاج المتفجرات، مملوك لحزب الله“.

وأضاف في تصريحات لإحدى الإذاعات الإسرائيلية: ”مع مرور الوقت سيفهمون في لبنان أنه حزب الله“.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الإسرائيلي، ريتشارد سيلفرستاين، إن ”مصدرا أمنيا إسرائيليا سريا أخبره أن إسرائيل فجرت مخزن سلاح لحزب الله بعبوة ناسفة في مرفأ بيروت“.

وأضاف: أن ”إسرائيل لم تكن تعلم أن بجوار المخزن يوجد مخزن آخر يحتوي كميات كبيرة من نترات الأمونيوم“، مشيرا إلى أن حالة من الذهول أصابت الحكومة الإسرائيلية عقب وقوع الانفجار.

ونفى أكثر من مسؤول إسرائيلي وقوف تل أبيب وراء التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وأدى لمقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار هائل في العاصمة اللبنانية.