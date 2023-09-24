قتيلان فلسطينيان على يد القوات الإسرائيلية

أعلن مسعفون وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قوات إسرائيلية قتلت اثنين من الفلسطينيين أحدهما ينتمي للحركة في عملية توغل بمخيم لاجئين بالضفة الغربية صباح اليوم الأحد.

وقال المسعف نجيب أديب إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “حملة لمكافحة الإرهاب” في المخيم ودمر غرفة لإدارة أعمال قتالية واكتشف عشرات العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام ومكونات صنع قنابل.

وقال الجيش في بيان “خلال الحملة، قام بعض المشتبه فيهم بإلقاء العبوات وبإطلاق النار نحو القوات التي ردت بإطلاق النار ورصدت إصابة عدد من المسلحين”.

وقالت حماس إن أحد القتيلين عنصر تابع لجناحها العسكري. ولم يصدر أي تعليق بعد بشأن انتماء القتيل الآخر.

وقال الجيش إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية على مدى أكثر من عام في ظل تكثيف للمداهمات العسكرية الإسرائيلية وتزايد اعتداءات المستوطنين على قرى فلسطينية وسلسلة من الهجمات الفلسطينية على إسرائيليين.

ومع بزوغ الشمس في مخيم نور شمس تفقد السكان الطرق والبنية التحتية والمباني المتضررة خلال العملية التي قال شهود إنها استمرت نحو ست ساعات.

وقال الجيش إن آليات هندسية اكتشفت عددا كبيرا من العبوات الناسفة زرعت تحت بعض الطرقات داخل المخيم ومن بينها عبوة كبيرة شديدة الانفجار.

وهناك نحو 13519 شخصا مسجلا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيم نور شمس تعود جذورهم إلى فلسطينيين أجبروا على ترك منازلهم أو فروا خلال حرب 1948.