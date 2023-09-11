وفد إسرائيلي يشارك في اجتماع لليونسكو بالسعودية

الوفد الاسرائيلي المشارك في اجتماع اليونسكو في الرياض

حضر وفد إسرائيلي، اليوم الاثنين، اجتماعا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التابعة للأمم المتحدة في الرياض، في مؤشر آخر على انفتاح السعودية على إسرائيل وسط ضغط تمارسه واشنطن من أجل تطبيع كامل للعلاقات.

وقال شاهد من رويترز إن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين شوهدوا وهم يجلسون على المقاعد المخصصة لإسرائيل في الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. وأحجم المسؤولون عن التعليق عندما اتصلت بهم رويترز.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن الوفد يضم نائب مدير عام وزارة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ومندوب إسرائيل لدى المنظمات الدولية في باريس.

وتابع المسؤول أن مندوبا من وزارة التعليم الإسرائيلية ورئيس هيئة الآثار الإسرائيلية يشاركان أيضا في الاجتماع.

ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعليق. كما أحجم كل من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية واليونسكو عن التعليق.

والظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة إلا أنه يوجد بين الجانبين اتصالات سرية مدفوعة بأسباب منها المخاوف المشتركة إزاء إيران.

وتضغط واشنطن على حليفتها التقليدية الرياض للتوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل فيما من شأنه أن يكون أكبر مكسب دبلوماسي لها في المنطقة في أعقاب اتفاقيات مماثلة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.

وتقاوم الرياض حتى الآن الضغوط الأمريكية وتربط هذه الخطوة بمطالب أخرى من بينها إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.