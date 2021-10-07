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إسرائيل أصدرت إنذاراً لبعثاتها الدبلوماسية بشأن "خطر إيراني"

7 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2021 12:00 مساءً
علم اسرائيل

علم اسرائيل

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة إسرائيل أصدرت إنذارا لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بخصوص مخاطر أمنية مزعومة من قبل إيران.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أمس الأربعاء أن إسرائيل طلبت من دبلوماسييها العاملين في الخارج بالبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لـ”خطر إرهابي محتمل” من قبل إيران، وذلك في ظل اعتقال مواطن أذربيجاني في قبرص تدعي تل أبيب أن طهران أجرته لتنفيذ عمليات اغتيال بحق رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة، منهم الملياردير تيدي ساغي.

وادعت القناة الـ12 أن ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في المخطط المزعوم هربوا من قبرص على الأرجح.

ونقلت القناة عن محامي المواطن الأذربيجاني الموقوف في قبرص قوله إن موكله ينفي تورطه في أي “أنشطة إرهابية” ووجود أي صلة له مع إيران.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن سلطات البلاد مقتنعة أيضا بأن هدف المخطط المزعوم لم يكن الملياردير ساغي وإنما أفرادا آخرين يعملون في شركته.

وكان مجلس الأمن القومي في إسرائيل قد حذر في مارس الماضي من خطر استهداف مواطنيها خارج بلدهم من قبل إيران، محملا طهران المسؤولية عن تدبير تفجير أمام سفارة تل أبيب في الهند في يناير.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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