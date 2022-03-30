إسرائيل.. أوكرانيان بين قتلى هجوم “بني براك” في تل أبيب

أفادت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، بأن اثنين من القتلى الخمسة الذين قضوا في الهجمات المسلحة التي وقعت مساء الثلاثاء، في منطقة ”بني براك“ قرب مدينة تل أبيب، يحملان الجنسية الأوكرانية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبحسب بيان الشرطة، فإن ”القتيلين أجنبيان من أوكرانيا، أحدهما يبلغ من العمر 23 عاما، والثاني 32 عاما“.

وقالت الشرطة إن القتيلين الأوكرانيين وصلا إسرائيل في وقت سابق، ولم يكونا من ضمن لاجئي الحرب الذين استقبلتهم إسرائيل.

واستقبلت إسرائيل نحو 20 ألف أوكراني منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير المنصرم.

وبالإضافة إلى الأوكرانيين، كان من بين القتلى مدنيون إسرائيليون وشرطي عربي مسيحي من الجليل.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، ولم يعلن رسميا عن اسم المهاجم، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يدعى ضياء حمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو أسير سابق قضى أربع سنوات في السجون الإسرائيلية.

ويعتبر هجوم الثلاثاء ثالث هجوم تشهده الدولة العبرية خلال أسبوع، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى جرّاء هذه الهجمات إلى 11 شخصا.

وأفادت مصادر إسرائيلية أمس الثلاثاء، بوقوع عدد من القتلى والمصابين، في هجوم مسلح مزدوج نفذ بالتزامن في منطقة ”بني براك“ بالقرب من مدينة ”تل أبيب“ وسط إسرائيل.

وذكرت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية أن هجوما مسلحاً وقع في منطقة ”بني براك“ أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين ووقوع عدد من الإصابات نتيجة إطلاق نار مباشر نفذه شاب حضر على دراجة.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأثناء عقب العملية جلسة مشاورات أمنية عاجلة بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لبحث تداعيات العملية الأخيرة، فيما عززت القوات الأمنية تواجدها في مناطق التماس مع الأراضي الفلسطينية.

وأصدر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، قراراً بتعزيز قوات الجيش بأربع كتائب تضاف إلى مثيلاتها التي تمت إضافتها مؤخراً، وذلك لمراقبة خطوط التماس مع الضفة الغربية.

يذكر أن هجوم ”بني براك“ هو الثالث خلال 10 أيام، حيث سبقه هجوم في الخضيرة نفذه شابان من عرب الداخل في إسرائيل قتل فيه اثنان من عناصر الشرطة الإسرائيلية، وتبناه تنظيم داعش.

وقبل هجوم الخضيرة بأيام، وقع هجوم مزدوج في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، ونفذه شخص له خلفيات ترتبط بتنظيم داعش كذلك، وخلف الهجوم 4 قتلى بين الإسرائيليين طعن 3 منهم والأخير صدمه المنفذ بسيارته.