إسرائيل أولى محطات بلينكن في الشرق الأوسط.. بماذا سيتم التّباحث؟

في أولى محطات جولة في الشرق الأوسط، وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء السبت، إلى اسرائيل، في زيارة يلتقي خلالها مسؤولين في دول عربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار “اتفاقات إبراهيم”.

ومن المتوقّع أن يناقش بلينكن أيضا مع المسؤولين الإسرائيليين قضية إحياء الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

الى ذلك، ترمي الجولة إلى حشد الدعم الإقليمي لكييف مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا وتهدئة مخاوف إسرائيل من قرب التوصل لاتفاق نووي مع إيران.

كما تشمل الجولة، الضفة الغربية والجزائر والمغرب، حيث يتوقع أن يلتقي في الرباط ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وسيشارك بلينكن في قمّة مصغّرة مع نظرائه في البحرين والإمارات والمغرب، الدول الثلاث التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار “اتفاقات ابراهام”.