إسرائيل..ارتفاع وفيات كورونا لـ 71 والإصابات إلى 9404

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى 71 بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 37 عاما كان يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات وصل إلى 9404 منهم 147 مصابا بحالة خطيرة، و122 آخرون تتم معالجتهم بأجهزة تنفس في المستشفيات.

وذكرت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الناطقة باللغة الإنجليزية أن إسرائيل بدأت صباح اليوم تطبيق خطة إغلاق شاملة تزامنا مع بدء عيد الفصح عند اليهود، بوقف جميع وسائل المواصلات العامة وعدم السماح للسكان بالابتعاد عن منازلهم أكثر من 100 متر.

وأشارت إلى أن الاستثناء الوحيد هو سيارات الطوارئ والأزواج المطلقون الذي يرغبون بتوصيل أطفالهم لأمهاتهم أو آبائهم، مضيفة أنه تم وضع 45 نقطة شرطة وجيش في الشوارع لتنفيذ الخطة.