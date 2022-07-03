إسرائيل استهدفت أسلحة إيرانية كانت قد "تغير قواعد اللعب" بسوريا

كشف وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل استهداف موقع إيراني داخل سوريا، أمس السبت.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة 12 الرسمية، قولها إن موقع الغارة الجوية التي ضربت بلدة الحميدية السورية بالقرب من ميناء طرطوس استهدف “سلاحا تم نقله بحرا باستخدام سفن إيرانية رست الأسبوع الماضي”.

ولفتت إلى أن الضربة دمرت أنظمة دفاع جوية قادرة على “تغيير قواعد اللعبة”، مشيرة إلى أنها “جاءت وسط تحرك جديد من قبل الإيرانيين في سوريا لإدخال منظومة دفاع جوي لحماية مصالحهم العسكرية”.

وكان التلفزيون السوري، قال إن الضربة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين، وإن القصف استهدف عددا من المداجن، في نفي غير مباشر لأي صلة بموقع إيراني في المكان.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري غارات على مواقع داخل سوريا، جلها في محيط العاصمة دمشق، كما أنه يستهدف مواقع شرق البلاد في ريف دير الزور، وأخرى في الساحل الغربي.

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وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأنّ “طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت السبت الواقع في 2 تموز، باعتراض ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل”.

وأضاف أدرعي عبر “تويتر”: “تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة. من التحقيق الأولي يتضح ان المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط”.

وتابع: “لقد تصرفت أنظمة الرصد والانذار وفق المطلوب تطبيقًا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو”.