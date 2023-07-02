إسرائيل: استهدفنا بطارية دفاع جوي سورية بسبب الصاروخ الذي أطلقته

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي (الأحد 2-7-2023) إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بطارية الدفاع الجوي السوري التي أُطلق منها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل في وقت سابق.

وأضاف أن الطائرات هاجمت أيضا أهدافا أخرى في المنطقة، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الصاروخ السوري.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قال في وقت سابق إن الصاروخ الذي أُطلق من الأراضي السورية انفجر في الجو.

وكانت أرجاء مدينة حمص وريفها الشمالي وسط سوريا قد تعرضت بعد منتصف ليل السبت، لغارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السورية ومليشيات إيرانية في المنطقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضربات الإسرائيلية طالت أطراف حمص الشمالية الشرقية في مناطق تتواجد فيها “حزب الله”، حيث يرجح وجود مستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وسط تصدي الدفاعات الجوية السورية وسماع أصوات سيارات إسعاف متجهة للمواقع المستهدفة.