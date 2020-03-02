أخبار العالم

إسرائيل.. الحجر الصحي على 150 جنديا خشية من “كورونا”

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي فرض الحجر الصحي على 150 جنديا كانوا في بعثات وعطل شخصية خارج إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي مكان (رسمية) عن متحدث عسكري بلسان الجيش قوله إن ”150 جنديًا من جيش الدفاع وضعوا في الحجر الصحي، خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية خارج البلاد، وبعضهم التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية، وكانوا على مقربة من مصاب بالفيروس عاد من إيطاليا“.

المزيد من الأخبار

نائب إيراني يفجر فضيحة حول إصابات “كورونا”

ضمن حالة الاستنفار.. اليونان تبدأ تدريبات عسكرية على حدودها

وأكد المتحدث العسكري للجيش أن 300 جندي آخر من الجيش سيخضعون للجحر الصحي، عادوا من إيطاليا، منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

مصر ترفع درجة الاستعداد القصوى ضد “كورونا”

أخبار العالم

وسط توتر بين أنقرة وموسكو.. أردوغان سيزور روسيا الخميس

أخبار العالم

في أقل من أسبوع.. كورونا يقتل ثاني مسؤول إيراني

أخبار العالم

“فضيحة تجسس”..سويسرا تقيم دعوى جنائية ضد المخابرات الأمريكية

أخبار العالم

آخر مستجدات الفيروس القاتل.. وفيات “كورونا” تتخطى ال3000

أخبار العالم

العراق.. صالح يبدأ مشاورات لاختيار بديل علاوي خلال 15 يوماً