إسرائيل.. الحجر الصحي على 150 جنديا خشية من “كورونا”

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي فرض الحجر الصحي على 150 جنديا كانوا في بعثات وعطل شخصية خارج إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي مكان (رسمية) عن متحدث عسكري بلسان الجيش قوله إن ”150 جنديًا من جيش الدفاع وضعوا في الحجر الصحي، خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية خارج البلاد، وبعضهم التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية، وكانوا على مقربة من مصاب بالفيروس عاد من إيطاليا“.

وأكد المتحدث العسكري للجيش أن 300 جندي آخر من الجيش سيخضعون للجحر الصحي، عادوا من إيطاليا، منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية.