إسرائيل: انسحاب لواء غولاني من غزة أخبار كاذبة هو فقط في "استراحة"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن العملية البرية في قطاع غزة مستمرة وتتخذ شكلا متصاعدا في بعض المناطق، منها مناطق شمالي وجنوبي القطاع، مشيرا إلى أن ذروة العمليات العسكرية البرية جنوبي القطاع تدور في محافظة خان يونس.

ووصف أدرعي انسحاب لواء غولاني من غزة بأنه “استراحة محارب”، وفق ما أوردت وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الجمعة 22\12\2023 “العملية البرية مستمرة، وأخذت نوعا متصاعدا في بعض المناطق، منها الشمالية ومنها أيضا الجنوبية، وذروة المناورة البرية في جنوب القطاع تدور في محافظة خان يونس بشكل عام، بينما يشهد شمال القطاع أعمالا متصاعدة في منطقة جباليا التي تم إتمام السيطرة العملياتية عليها”.

وأضاف “دارت أعمال عسكرية مكثفة في منطقة الشجاعية في الأيام الأخيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وتم تحقيق نوع من السيطرة العملياتية في معظم المناطق في الشجاعية، حيث تم تدمير جزء كبير من بنية حماس العسكرية في تلك المنطقة وقتل عناصر لها هناك واعتقال، والقضاء على عدد كبير من المطلوبين”.

كما أضاف “الفرقة 36، التي تضم أيضا لواء غولاني وغيره من القوات، تمكنت من تفكيك القدرات الرئيسية المركزية لحماس في الشجاعية، وسيطرت بشكل عملياتي على الحي، وقد خرجت هذه الفرقة من تلك المنطقة بعد تفكيك تلك البنية التحتية وبعد أن تمكنت من تحقيق أهدافها هناك”.

ومضى يقول “هناك أيضا أعمال عسكرية في حي التفاح، وفي حي الدرج أيضا في منطقة شمال قطاع غزة، وكانت هناك أيضا عمليات عسكرية في منطقة جنوب مدينة غزة، وتدور في منطقة بيت حانون أعمال عسكرية واشتباكات، ومعظمها دارت في الحي القديم من مدينة بيت حانون وفرضنا عليه السيطرة العملياتية”.

في حين نفى أن يكون لواء غولاني انسحب من قطاع غزة نتيجة تكبده خسائر كبيرة، وقال لوكالة أنباء العالم العربي “هذا يأتي في سياق الدعاية والأخبار الكاذبة”.

وأوضح “لواء غولاني هو أحد أهم وأقوى الألوية العسكرية الإسرائيلية، وقد تحدث قائد الفرقة 36 وأعلن إتمام السيطرة على بيت حانون، وأشار إلى خروج القوات إلى ما يسمى استراحة المحارب”.

وأضاف “هذه هي استراحة المحارب كما يتم تسميتها، وهذا اللواء، وهذه الفرقة ستتلقى في قادم الأيام مهام جديدة في مناطق جديدة، ومسؤوليات جديدة”.

وقال “هناك عدد كبير من الفرق العسكرية، وهناك عدد كبير من الألوية العسكرية في غزة، فهناك 5 ألوية تعمل في منطقة خان يونس، هناك قوات كبيرة للجيش موجودة داخل قطاع غزة، وبين وقت وآخر تخرج قوة وتدخل بعد ذلك أو تدخل إلى منطقة أخرى لأغراض تكتيكية، ولأغراض خاصة بالخطط العسكرية”.

وتحفظ أدرعي على إعلان العدد الحالي الدقيق للأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وقال “هذه المعلومات تتغير لأن هناك معلومات استخباراتية تصل بين الحين والآخر، وهناك تحقيقات تجرى، بالتالي الأرقام تتغير”.

يشار إلى أن صحيفة “هآرتس” نقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن 40 من جنوده أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 8 في حالة خطيرة. وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي قام بتحديث عدد جنوده المصابين منذ بداية الحرب ليصل إلى 1929 جنديا.

وكان الجيش أعلن في بيان في وقت سابق من يوم أمس، مقتل ثلاثة من جنوده في معارك بشمال قطاع غزة. ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” فإن إجمالي العدد المعلن للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة ارتفع إلى 137.