إسرائيل تأمل انشاء سوق مشتركة تشمل السعودية بعد زيارة بايدن

أوضح وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الاثنين الواقع في 11 تموز، أنه يأمل أن تقود زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة هذا الأسبوع إلى إنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط تشمل السعودية.

وسيبدأ بايدن جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل يوم الأربعاء ثم يتوجه بعدها إلى السعودية.

وردا على سؤاله خلال مؤتمر عما يتوقع أن ينتج عن زيارة بايدن، قال ليبرمان “إنشاء سوق جديدة مشتركة في الشرق الأوسط”، بحسب “رويترز”.

رسالة سلام وأمل الى السعودية

وفي تصريحات الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن يوم الأربعاء القادم، سيشهد زيارة تاريخية للرئيس الأميركي، إلى إسرائيل.

وقال لابيد “طائرة الرئيس بايدن سوف تغادر إسرائيل متجهة نحو السعودية، ليحمل معه رسالة سلام وأمل منا”، مضيفا “إسرائيل تمد يدها لكافة دول المنطقة وتدعوها لإقامة العلاقات معنا ولتغيير مسار التاريخ من أجل أطفالنا”.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعز هندل، إن “بلاده مستعدة لإبرام اتفاق سلام مع أي دولة، بما لا يتناقض مع المصالح الأمنية لإسرائيل”، مرحبا بدور الرئيس الأميركي في المنطقة.

من جهتها، قالت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، ميراف كوهين، إن إسرائيل تسعى لـ”تعزيز وتوسيع العلاقات مع دول المنطقة في مجالات مختلفة منها أمنية وسياسية واقتصادية”.