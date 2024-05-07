إسرائيل تؤكد مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

مصدر أمني إسرائيلي يقول إن التفاوض مع حماس "قضية خاسرة"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، أن الرجل المقتول في مصر هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، وفقًا لما نقله مراسلو “الحرة”.

وقالت الوزارة إن رجل الأعمال المقتول كانت لديه ورشة عمل في مصر، وتجري السفارة الإسرائيلية في القاهرة اتصالات مع السلطات المصرية التي تحقق في ملابسات القضية.

وذكرت تقارير في رجل الأعمال قتل على يد شاب مصري في منطقة سموحة بالإسكندرية، شمال غربي البلاد.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية التي نقلت عن تقارير إعلامية مصرية إن رجل الأعمال دخل إلى مصر بجواز سفر كندي.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الملف الشخصي لرجل الأعمال على موقع “لينكدإن” يشير إلى أنه الرئيس التنفيذي لشركة مصرية لتصدير الفواكه والخضروات المجمدة، ولها مكاتب في أوكرانيا وإسرائيل.