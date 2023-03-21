إسرائيل تتراجع عن إخلاء 4 مستوطنات في الضفة الغربية

ألغى البرلمان الإسرائيلي، الثلاثاء، قانونا كان ينص على إخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في واحدة من أولى التحركات الكبيرة للائتلاف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونص القانون الأصلي، الذي تم إقراره عام 2005، على إخلاء أربع مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية إلى جانب فك الارتباط بين إسرائيل وقطاع غزة. ومن شأن إلغاء القانون السماح للسكان اليهود بالعودة إلى هذه المستوطنات بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.

ومنذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا لإقامة دولتهم المستقبلية. وإلى جانب المستوطنات المرخصة، قامت مجموعات من المستوطنين بالبناء في عشرات المواقع الاستيطانية دون تصريح حكومي.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية.

ورحب يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي بالقرار ووصفه بأنه “خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها”.