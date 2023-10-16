الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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إسرائيل تتهم إيران بإعطاء أوامر لحزب الله لشن هجمات على الحدود اللبنانية

منذ دقيقتين
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

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اتهم الجيش الإسرائيلي إيران اليوم الاثنين بأنها هي من أمرت حزب الله بشن هجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمس.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية “نفذ حزب الله عددا من الهجمات بإطلاق النار من أجل تشتيت جهودنا الحربية في الجنوب (غزة) بتوجيهات إيرانية وبدعم منها (إيران)”.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بعد قصف متبادل واشتباكات وقعت بالمنطقة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر الحالي.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، الاثنين، إجلاء سكان على طول حدودها الشمالية مع لبنان، بعد إغلاق المنطقة إثر تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية في ظل الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة. وأضافت أن الخطة تشمل سكان 28 تجمعا سكنيا متاخما للحدود مع لبنان.

وقال بيان مشترك للجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الخطة تقضي بإجلاء سكان شمال إسرائيل الذين يعيشون في منطقة تبعد ما يصل إلى كيلومترين عن الحدود اللبنانية، ونقلهم إلى دور ضيافة تمولها الحكومة.

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