إسرائيل تتوعد إيران.. سنواجه تموضعكم في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت

توعد مصدر عسكري إسرائيلي (الأحد 15-1-2023) بمواجهة تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

كما أشار المصدر إلى إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك، مؤكداً تنفيذ ضربات إسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا وفي منطقة “أكثر بعداً”.

المصدر العسكري الإسرائيلي كشف أيضاً أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إنْ أمرَ المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

كذلك أشار المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة.

يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي، كان قد كشف في وقت سابق أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاث خطط لشن هجوم في إيران، كضربة انتقامية لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت والمنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي.

وأضاف أنه لو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية إلى قائمة الأهداف.

وأضاف كوخافي “نحن نعمل على أمرين مهمين: الأول هو تحديد موقع الصواريخ الإيرانية لكي نقوم يوم التنفيذ بضرب أكبر عدد ممكن منها. والأمر الثاني إنشاء نظام دفاع جوي لتحييد هذه الصواريخ”.

وجاءت تهديدات كوخافي اليوم الجمعة في مقابلة معه قبل تقاعده من الخدمة. وأشارت المقابلة إلى أن أبرز الإنجازات التي يمكن أن يتفاخر بها كوخافي تكمن في منع إيران من إنشاء نسخة جديدة من حزب الله داخل سوريا.