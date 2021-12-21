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إسرائيل تجبر مواطناً فلسطينياً على هدم منزله في القدس

21 - ديسمبر - 2021

مدينة القدس

"وفا"
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اجبرت السلطات الإسرائيلية مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن “إدارة البلدية في القدس، أجبرت المواطن محمد جعابيص على هدم منزله البالغة مساحته 60 مترا، ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه الأربعة في جبل المكبر”.

وقال جعابيص، إنه “اضطر لهدم منزله ذاتيا تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه البلدية في حال قامت طواقمها بعملية الهدم”، علما أن “المنزل يعود لوالده الذي بناه قبل أكثر من 20 عاما”.

وأضاف أنه “أجرى ترميمات على المنزل قبل نحو 10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وإدارة بلدية المدينة تلاحقه وتفرض بحقه مخالفات باهظة، وصل مجموعها إلى 20 ألف شاقل”، مؤكدا أن “آخر مخالفة وصلت قيمتها الى 12 ألف شاقل”.

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