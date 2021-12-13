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إسرائيل تجري تدريبات "سيبرانية" لمكافحة القرصنة

13 - ديسمبر - 2021
قرصنة

قرصنة إلكترونية-أرشيفية

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أعلن مركز الأمن السيبراني الإسرائيلي (INCD)، أنه سيجري تدريبات لمكافحة القرصنة، في إطار “أسبوع الدفاع السيبراني”.

ووفقا لبيان صادر عن المركز، نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، ستركز التدريبات على موظفين من حوالي 20 مؤسسة كبيرة، حيث سيتم استهدافهم بمجموعة متنوعة من تقنيات القرصنة “التصيد” من قبل “الفرق الحمراء”، التي تعمل لصالح INCD، لاختبار استعدادهم.

وسيتلقى الموظفون الذين يفشلون في الاختبار، رسالة تفيد بأنهم تم القبض عليهم من قبل “الفرق الحمراء” من INCD، وسيتم إعطاؤهم توصيات لتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.

وبالتوازي مع التدريب، ينظم المركز فعاليات حول الأمن السيبراني مع حوالي 150 شركة وبنك ووكالات حكومية.

ومن بين المشاركين مكتب رئيس الوزراء وشرطة إسرائيل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وشركة الكهرباء، بحسب الصحيفة.

ويأتي كل هذا على خلفية استقبال المركز لأكثر من 2500 تقرير عن هجمات سيبرانية واسعة النطاق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالمركز قوله إن “الهجمات أصبحت أكثر تعقيدا ويصعب تحديدها، ولكن (…) يمكن تجنب الوقوع ضحيتها، عبر زيادة الوعي، والتصرف بناء على التوجيه المناسب لصد الهجوم”.

وتشمل التوصيات الرئيسية لمكافحة الهجمات، تجنب الرسائل والمواقع غير الرسمية وغير الموثقة، ومحتويات البريد الإلكتروني التي تحتوي على أخطاء إملائية في العناوين أو طلبات الحصول على معلومات شخصية”.

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