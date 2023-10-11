إسرائيل تجمِد حسابا في بنك باركليز لارتباطه بجمع تبرعات لحماس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تجميد حساب مصرفي في بنك باركليز البريطاني لارتباطه بجمع تبرعات لحركة حماس الفلسطينية.

وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما مباغتا من غزة على إسرائيل يوم السبت في واحدة من أقوى جولات التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات.

وقالت الشرطة في بيان إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لها عملت مع الشرطة البريطانية لتجميد حساب في بنك باركليز مرتبط بحركة حماس.

وذكر البيان أن حماس نشرت تفاصيل الحساب البنكي “لغرض إيداع أموال للتبرعات”.

ورفض متحدث باسم باركليز التعليق على تجميد الحساب أو تأكيد صحة التفاصيل الواردة في بيان الشرطة.

وتابع البيان أن إسرائيل جمَدت أيضا حسابات بالعملات المشفرة لجمع تبرعات لحماس.