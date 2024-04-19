إسرائيل تحث سفاراتها لعدم التعليق بعد هجومها على إيران

طالبت الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري من سفاراتها حول العالم بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن التقارير التي تفيد بوقوع ضربة إسرائيلية جديدة داخل إيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

يذكر أن تقارير إسرائيلية وأميركية تحدثت عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران فجر اليوم الجمعة، في حين قالت طهران إن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان، وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد.

وبعد فترة من الغموض أرجعت وكالة مهر الإيرانية أصوات الانفجارات إلى قيام الدفاع الجوي بإسقاط 3 مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان فجرا، وهو ما صدر أيضا عن التلفزيون الإيراني الذي قال إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة.

وكانت تل أبيب قد توعدت بالرد بعد أن شنت إيران نهاية الأسبوع الماضي هجوما بمئات الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، بعد استهداف مقر قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل/نيسان الجاري بقصف إسرائيلي، أدى لمقتل ضباط إيرانيين كبار.