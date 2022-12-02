إسرائيل تحذر: توسيع إيران لبرنامجها النووي يستوجب تحركاً فورياً ‏من المجتمع ‏الدولي!‏

يواصل التوتر بين إيران وإسرائيل ارتفاعه، إذ دّقت إسرائيل ناقوس ‏الخطر في ما يخص توسيع إيران لبرنامجها النووي ‏داعية المجتمع ‏الدولي التحرك فوراً.‏

وفي هذا المجال، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن ‏توسيع إيران لبرنامجها النووي يستوجب تحركاً فورياً من المجتمع ‏الدولي‎.‎

وأضاف غانتس عبر “تويتر” أن إيران تواصل تعزيز قدراتها ‏النووية، وأن بوسعها تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% في غضون ‏أسبوعين إذا قررت ذلك‎.‎

وأشار إلى أن إقدام إيران على خطوة من هذا النوع “يتطلب تعميق ‏التحالفات وإظهار القوة”.‎

واتهم غانتس أيضاً إيران بتنفيذ 16 هجوماً على سفن أجنبية مدنية في ‏الخليج والبحر الأحمر في السنوات الخمس الأخيرة‎.‎

ووسط ارتفاع مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران في الشرق ‏الأوسط، شهدت المنطقة واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية ‏بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، حيث شملت رحلات طويلة ‏المدى مثل تلك التي قد يحتاجها الطيارون الإسرائيليون للوصول إلى ‏إيران‎.‎

وتعتبر القوات الجوية الإسرائيلية هذه المناورة أحد أكبر تدريباتها منذ ‏سنوات، حيث تحاكي مع سلاح الجو الأميركي ضربات هجومية ضد ‏البرنامج النووي الإيراني‎.‎

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، كشف ‏الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن مستعد لاستخدام الخيار العسكري، ‏بهدف منع إيران من حيازة سلاح نووي، في حال فشل العقوبات ‏والدبلوماسية، فيما تتزايد حدة الاحتجاجات في إيران‎.‎