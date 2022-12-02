إسرائيل تحذر: توسيع إيران لبرنامجها النووي يستوجب تحركاً فورياً ‏من المجتمع ‏الدولي!‏

يواصل التوتر بين إيران وإسرائيل ارتفاعه، إذ دّقت إسرائيل ناقوس الخطر في ما يخص توسيع إيران لبرنامجها النووي داعية المجتمع الدولي التحرك فوراً.
وفي هذا المجال، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن توسيع إيران لبرنامجها النووي يستوجب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي.
وأضاف غانتس عبر “تويتر” أن إيران تواصل تعزيز قدراتها النووية، وأن بوسعها تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% في غضون أسبوعين إذا قررت ذلك.
وأشار إلى أن إقدام إيران على خطوة من هذا النوع “يتطلب تعميق التحالفات وإظهار القوة”.
واتهم غانتس أيضاً إيران بتنفيذ 16 هجوماً على سفن أجنبية مدنية في الخليج والبحر الأحمر في السنوات الخمس الأخيرة.
ووسط ارتفاع مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط، شهدت المنطقة واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، حيث شملت رحلات طويلة المدى مثل تلك التي قد يحتاجها الطيارون الإسرائيليون للوصول إلى إيران.
وتعتبر القوات الجوية الإسرائيلية هذه المناورة أحد أكبر تدريباتها منذ سنوات، حيث تحاكي مع سلاح الجو الأميركي ضربات هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، كشف الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن مستعد لاستخدام الخيار العسكري، بهدف منع إيران من حيازة سلاح نووي، في حال فشل العقوبات والدبلوماسية، فيما تتزايد حدة الاحتجاجات في إيران.