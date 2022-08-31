إسرائيل تحذر.. لن نلتزم بأي اتفاق مع إيران يضرّ بأمننا

قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها مشددا على أن إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي.

يجري يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارة إلى ألمانيا خلال شهر سبتمبر المقبل، بشأن موقف إسرائيل الرافض للاتفاق النووي مع إيران.

وتستمر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا يومي 11 و12 سبتمبر المقبل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

من المقرر أن يبلغ لابيد، ألمانيا، بموقف إسرائيل الرافض لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأنها ترى في ذلك فرصة تتيح لطهران التحول إلى دولة نووية.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إقناع القوى العالمية بعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، وما تمثله تلك الخطوة من خطورة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعالم بأسره.