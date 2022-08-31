الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تحذر.. لن نلتزم بأي اتفاق مع إيران يضرّ بأمننا

منذ 34 دقيقة
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون

A A A
طباعة المقال

قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها مشددا على أن إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي.

يجري يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارة إلى ألمانيا خلال شهر سبتمبر المقبل، بشأن موقف إسرائيل الرافض للاتفاق النووي مع إيران.

وتستمر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا يومي 11 و12 سبتمبر المقبل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

من المقرر أن يبلغ لابيد، ألمانيا، بموقف إسرائيل الرافض لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأنها ترى في ذلك فرصة تتيح لطهران التحول إلى دولة نووية.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إقناع القوى العالمية بعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، وما تمثله تلك الخطوة من خطورة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعالم بأسره.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قتلى وجرحى جراء غارة جوية استهدفت عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
رامي مخلوف
ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بايدن يشعر بالاشمئزاز بسبب التهديدات التي طالت "إف.بي.آي"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
الموز له العديد من الفوائد الصحية
طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن