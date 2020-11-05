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إسرائيل تحذر من مواجهة مع إيران

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 2:42 مساءً
اسرائيل وايران

اسرائيل وايران

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حذر وزير الاستيطان الإسرائيلي تسحي هانغبي، الخميس، من مواجهة بين بلاده وإيران في حال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع طهران.

كلام هانغبي، جاء تعقيبا على ما ستؤول إليه الأمور حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وتنفيذه وعوده بشأن الاتفاق مع إيران، خلال مقابلة على “القناة 13” الإخبارية الإسرائيلية.

وقال هانغبي “لقد قال بايدن علانية لفترة طويلة إنه سيعود إلى الاتفاق النووي، أرى أن هذا الأمر سيؤدي إلى مواجهة بين إسرائيل وإيران”.

وأشار هانغبي إلى أنه “غير قلق بشأن فوز بايدن المحتمل على معظم الجبهات، بما في ذلك مسألة المستوطنات، لكن إيران استثناء صارخ”.

وتابع: “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا ومعظم الإسرائيليين قلنا أننا نرى أن صفقة إيران التي وقعتها إدارة أوباما في عام 2015 خاطئة”.

وأضاف: “إذا التزم بايدن بهذه السياسة، فستحدث في النهاية مواجهة عنيفة بين إسرائيل وإيران”.

واشار إلى أن “الهدف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض على صفقة مع إيران ليس هو نفسه، لأنه سيكون اتفاقًا مختلفًا سيفرضه من خلال عقوبات وأقصى أنواع الضغط”.

وفي حال فوز بايدن بالانتخابات، يعتقد الملف النووي الإيراني سيكون من الملفات الساخنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويذكر ان  ترامب ألغى الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران عام 2015، وانتهج سياسة العقوبات على طهران للضغط عليها للتراجع عن طموحها النووي.

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