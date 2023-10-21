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إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب

منذ 33 دقيقة
علم إسرائيل

علم إسرائيل

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حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب، مشيرة إلى مخاوف من أن يصبحوا “أهدافا للغاضبين من الحرب المستمرة على قطاع غزة”.

وجاء في الإعلان الصادر عن جهاز الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، أنه يرفع حالة التأهب لمصر والأردن إلى الدرجة 4، ويدعو جميع الإسرائيليين في البلاد إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.

أما بالنسبة للمغرب، فتم رفع مستوى التهديد إلى 3، ويطلب من الإسرائيليين تجنب السفر غير الضروري.

ويقول التحذير: “بسبب استمرار الحرب، رصد مزيد من التفاقم في الاحتجاجات ضد إسرائيل في الأيام الأخيرة في مختلف دول العالم، مع التركيز على الدول العربية في الشرق الأوسط، إلى جانب مظاهر العداء والعنف ضد الرموز الإسرائيلية واليهودية”.

كما جاء في الإعلان أنه “يوصى أيضا بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، وتجنب السفر إلى بلدان مثل ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.

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