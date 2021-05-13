إسرائيل تحول الرحلات القادمة لمطار بن غوريون بسبب صواريخ غزة

قامت إسرائيل بتحويل الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون الواقع خارج تل أبيب وتوجهها إلى مطار رامون في جنوبها، بسبب إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من غزة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن موقع لتتبع حركة الطيران .

وبدوره، قال آفي شارف المحرر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إسرائيل حوّلت مسار رحلة قادمة إلى مطار بن غوريون الأربعاء، ووجهتها إلى آخر في الجنوب مصمم ليكون بديلا في زمن الحرب لمطارها الدولي الرئيسي.

وقال شارف على تويتر إن رحلة طيران شركة إلعال الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون بالقرب من إيلات. وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت بيانات فلايت وير للطيران أن شركات الطيران الأميركية: “يونايتد إيرلاينز” (UNITED AIRLINES) و”دلتا إيرلاينز” (DELTA AIRELINES) و”أميركان إيرلاينز” (AMERICAIN AIRELINES)، ألغت رحلاتها بين الولايات المتحدة وتل أبيب مع تصاعد القصف على تل أبيب.

وقالت يونايتد إيرلاينز إنها ألغت رحلاتها من شيكاغو ونيوآرك إلى تل أبيب في 11 مايو/أيار، ورحلاتها من سان فرانسيسكو إلى تل أبيب في 12 مايو/أيار.

وقال متحدث باسم دلتا إيرلاينز التي تسير رحلات لتل أبيب من مطار جون إف كنيدي في نيويورك، إنها ألغت الرحلات بين 11 و13 مايو/أيار، وإنه ليس لديها “قرار نهائي بشأن استئناف الرحلات”، في حين لم يصدر بعد أي تعليق من “أميركان إير لاينز”.

وقالت شركة طيران إلعال الإسرائيلية في وقت سابق الأربعاء إنها مستعدة لتسيير رحلات إضافية إذا تطلب الأمر، “لإبقاء سماوات إسرائيل مفتوحة”.

وأضافت في بيان أن ذلك قد يشمل رحلات خاصة لإعادة إسرائيليين عالقين “في مواقع يتعذر منها العودة للوطن”.

وعلقت إسرائيل لفترة وجيزة يوم الاثنين عمليات الإقلاع من مطار بن غوريون، وحوّلت الرحلات القادمة بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وابلا من الصواريخ على منطقة تل أبيب.