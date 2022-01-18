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إسرائيل تختبر منظومة مضادة للصواريخ الباليستية

18 - يناير - 2022
منظومة صواريخ إسرائيلية- أرشيفية

منظومة صواريخ إسرائيلية- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، إنها أجرت تجربة لاختبار منظومة “Arrow” (“حيتس”) المضادة للصواريخ الباليستية.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل بشأن نسخة نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى التي تم اختبارها، وما إذا كانت التجربة ناجحة أم لا، مكتفية بالقول إنه كان مخططا لها مسبقا.

وأضافت أنها ستنشر تفاصيل أوفى خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أنه تم اختبار النسخة الأكثر تقدما “Arrow 3” لأول مرة بنجاح في فبراير 2018، بعد شهور من التأخير والمشاكل الفنية.

ويمثل نظام Arrow 3 أعلى مستوى من شبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة المستويات، التي تضم عددا من أنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى المصممة لحماية إسرائيل من الهجمات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وهذا النظام، الذي تم تطويره في برنامج إسرائيلي أمريكي مشترك، مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي، وإتلاف المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية بالقرب من مواقع إطلاقها.

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