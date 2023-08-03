الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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إسرائيل تدرس اقتطاع مخصصات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية

منذ 34 دقيقة
نتنياهو في جلسة للحكومة- أرشيفية

نتنياهو في جلسة للحكومة- أرشيفية

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كشف وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، تدرس اقتطاع مخصصات مالية من عوائد الضرائب التي تُجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية العبرية، أشارت إلى أن اقتطاع المخصصات المالية الجديد يأتي لتسديد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وذكرت أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية قفزت إلى ملياري شيكل “حوالي 556 مليون دولار”، بسبب عدم تمكن السلطة من تسديد فاتورة الكهرباء التي تحصل عليها بعض مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي تقرير سابق بالأمس، أفادت بأن السلطة الفلسطينية عجزت عن الوفاء بالشروط التي تضمنها الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية الذي تم التوصل إليه في 2016 والمتعلق بآليات سداد الدين المتراكم على السلطة.

ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو تدرس أيضاً فصل الكهرباء عن مناطق السلطة في الضفة الغربية من أجل ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على تسديد الديون.

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