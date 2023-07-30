الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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إسرائيل تدشن مشروع سكك حديدية مع تطلع لربط مع السعودية مستقبلا

منذ 12 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستطلق مشروع توسعة للسكك الحديدية بقيمة مئة مليار شيقل (27 مليار دولار) لربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب.

وأضاف أن ذلك قد يوفر روابط برية مع السعودية مستقبلا.

وقد جاء هذا الإعلان بعد زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار إلى المملكة الأسبوع الماضي للدفع باحتمال تأسيس علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل.

وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، بدا أن نتنياهو يتجنب أزمة التعديلات القضائية التي تعصف بالبلاد منذ سبعة أشهر وتلحق الضرر باقتصادها وتهز ثقة الحلفاء الغربيين في سلامة الديمقراطية بها.

وبدلا من ذلك، تحدث عن مبادرات بنية تحتية بما يشمل “مشروع إسرائيل واحدة”، الذي وصفه بأنه مصمم لتقليل مدة التنقل بالقطار إلى المراكز التجارية والحكومية في البلاد إلى ساعتين أو أقل.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون “أود أن أضيف أننا في المستقبل سنكون أيضا قادرين على نقل البضائع بالقطارات من إيلات إلى البحر المتوسط، وسنكون أيضا قادرين على ربط إسرائيل بالسعودية وشبه الجزيرة العربية عبر السكك الحديدية”.

وأضاف “نعمل على هذا أيضا”.

    المصدر :
  • رويترز

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