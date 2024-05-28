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إسرائيل تدشن نظام تصريح السفر الإلكتروني لمواطني الدول المعفاة من التأشيرة

منذ 7 دقائق
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 قالت إسرائيل اليوم الثلاثاء إنها ستنتقل إلى نظام تصريح السفر الإلكتروني للوافدين من الدول المعفاة من التأشيرة اعتبارا من أغسطس/ آب لتنضم إلى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى لديها مثل هذه النظام.

وسيحتاج الزائرون من دول لا يتطلب دخولهم تأشيرة إلى تصريح السفر الإلكتروني للبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما في إسرائيل بعد أن كان بوسعهم في السابق زيارة البلاد بدون مثل هذا التصريح. وأضافت إسرائيل أن الدخول سيظل يتحكم فيه ضابط مراقبة الحدود، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي لديها نظام مماثل.

وتقول الحكومة إن النظام الجديد سيساعد في تتبع السياح للحفاظ على الأمن.

ويبدأ البرنامج التجريبي لنظام تصريح السفر الإلكتروني – إسرائيل في الأول من يونيو حزيران لحاملي جوازات السفر الأمريكية والألمانية وسيكون متاحا للوافدين من الدول الأخرى المعفاة من التأشيرة في الأول من يوليو تموز.

وقالت سلطة السكان والهجرة في بيان إن تصريح السفر الإلكتروني-إسرائيل سيصبح إلزاميا اعتبارا من الأول من أغسطس آب و”لن يتمكن السياح من ركوب طائرة إلى إسرائيل بدونه”.

ويكلف التصريح 25 شيقل (6.80 دولار) ومدة صلاحيته تصل إلى عامين، أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر الحالي.

وفي حال الحصول على جواز سفر جديد أو تغيير الاسم أو الجنس يتعين التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر جديد.

    المصدر :
  • رويترز

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