إسرائيل تدفع بـ3 آلاف شرطي وترقب لمسيرة ضخمة ينظمها المستوطنون في القدس

دفعت الشرطة الإسرائيلية ، بتعزيزات عسكرية لمدينة القدس المحتلة ، ومحيط المسجد الأقصى بنحو 3 آلاف عنصر، كما دفعت بـ3 كتائب جديدة أخرى إلى نطاق التماس مع الضفة الغربية، كما أعلنت أنها تدرس تغيير اتجاه مسيرة “رقصة الأعلام” التي من المتوقع أن يشارك فيها 30 ألف مستوطن بمناسبة ما يسمى يوم “توحيد القدس”.

وتعتبر المسيرة الاحتفالية الأبرز للمستوطنين اليوم الاثنين، وستنطلق عصرا من أمام مقبرة مأمن الله غرب البلدة القديمة، بتجمع المشاركين هناك والسير باتجاه باب العامود، ومن المتوقع أن تحدث مواجهات مع الفلسطينيين المحتجين في هذه المناطق.

وتشهد المدينة إجراءات أمنية مشددة في كل من البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، ودفعت سلطات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وأمنية عند أبواب المسجد الأقصى، كما انتشرت قوات شرطة الاحتلال في مختلف أزقة مدينة القدس الشرقية ونصبت الحواجز الحديدية.

وفي السياق، شهدت مداخل الجامعة العبرية في القدس مواجهات بين طلاب فلسطينيين وإسرائيليين على خلفية التصعيد الحاصل في المدينة، وألقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.

وأسفرت المواجهات عن إصابات نتيجة استخدام الغاز، منها إصابات في صفوف الشرطة، وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتقلت عددا من الطلاب الفلسطينيين.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 112 شخصا أصيبوا إثر المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك خلال ساعات الليل وصباح الأحد.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال البحري أمام الصيادين قبالة شواطئ غزة ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية.