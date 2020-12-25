إسرائيل تدمر أهدافاً عسكرية تتمركز فيها ميليشيات إيرانية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية ، قد دمرت مستودعات ومراكز بحوث علمية ضمن “معامل الدفاع،” تتمركز فيها ميليشيات إيرانية في سوريا.

وأكد رصد توجه سيارات إسعاف إلى المنطقة العسكرية، وسط معلومات، وصفها المرصد بالـ”مؤكدة عن وجود خسائر بشرية”.

واستهدف القصف الإسرائيلي، بحسب المرصد، مراكز عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، ومستودعات ضمن “معامل الدفاع” غربي مدينة مصياف بريف حماة، حيث تتواجد ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية.

ولم يورد المصدر معلومات عن حجم الخسائر، حتى إعداد هذا التقرير.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في 4 حزيران الماضي، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مستودعات عسكرية ضمن “معامل الدفاع” الواقعة في منطقة الزاوي بريف مصياف غربي حماة، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية فادحة.

ووفقا لمصادر المصدر، فإن 9 أشخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسية السورية، و5 مجهولي الهوية.