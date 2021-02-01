إسرائيل ترجح تورط إيران بالانفجار قرب سفارتها في الهند

أثارت الرسالة التي عثرت عليها الشرطة الهندية ، الشكوك حول تورط إيران في الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيودلهي .

رجحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن إيران بدأت بالفعل بتوجيه ردها الانتقامي على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، متمثلا في سلسلة من الاعتداءات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم، وأن خطتها تقوم على تنفيذ تلك العمليات دون ترك دليل يؤشر على تورطها، من أجل الحفاظ على المسار السياسي مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بغية رفع العقوبات الاقتصادية.

وتطرق ”مركز القدس للشؤون العامة“، أحد مراكز الدراسات ودعم صناعة القرار في إسرائيل، في تقرير نشر الإثنين، إلى تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن طهران تقف وراء الاعتداء الأخير على السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، ولفت إلى أن هذه المحاولة على صلة باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده بشكل مباشر، منوها إلى أن فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري يقف وراء الواقعة.

وأوضح أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد صرح عقب الاغتيال أن الانتقام سيحدث في التوقيت المناسب، مضيفا أن لدى الإيرانيين شعورا بأن هذا هو التوقيت المناسب للغاية لتوجيه الرد الانتقامي، وأن مرحلة ”ضبط النفس“ انتهت ويبدو أن إيران ترغب في استغلال أوراق اللعب التي تملكها من جديد.

وتشارك عناصر تحقيق إسرائيلية الجانب الهندي في محاولة التوصل إلى ملابسات الواقعة التي حدثت في نيودلهي دون أن تترك خسائر في الأرواح.

ويقول المركز إنه تم إعلان حالة التأهب في سفارات إسرائيل حول العالم وعدد من المواقع اليهودية خشية وقوع عمليات إيرانية تستهدفها.