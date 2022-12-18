إسرائيل ترحّل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان أن إسرائيل قامت اليوم الأحد بترحيل محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني ‏صلاح حموري لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية بحق الدولة‎.‎

وتم اصطحاب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا، وقالت حملة ‏الدفاع عنه إنه ليس لديه سبل قانونية لاتباعها في هذا الشأن‎.‎

وألغت السلطات إقامة حموري (37 عاما)، الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، في القدس في الأول من ديسمبر كانون الأول واتهمته ‏بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل وحلفاء غربيون لها جماعة إرهابية‎.‎

وذكر بيان الداخلية الإسرائيلية “خلال حياته، نظم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية منفردا ولصالح المنظمة ضد مواطنين ‏وشخصيات إسرائيلية معروفة‎”.‎

وقال بيان أصدرته حملة الدفاع عن حموري عن الترحيل إنه “جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي‎”‎

وقال حموري في بيان “يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ. نحمل الوطن معنا إلى حيث تنتهي بنا الطريق‎”.‎

واعتقلت إسرائيل حموري في أحدث اعتقال إداري دون اتهام في الفترة من السابع من مارس آذار وحتى الأول من ديسمبر كانون ‏الأول عندما ألغت إسرائيل إقامته وقالت إنه سيُرحل‎.‎

كما اعتقلته إسرائيل من قبل بين 2005 و2011 بعد أن اتهمته بمحاولة اغتيال الحاخام الإسرائيلي عوفاديا يوسف مؤسس حزب شاس ‏المتطرف لكنه أكد مرارا براءته‎.‎

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن حموري في ديسمبر كانون الأول 2011 في إطار تبادل للسجناء الفلسطينيين مقابل الجندي ‏الإسرائيلي جلعاد شليط الذي تم الإفراج عنه في أكتوبر تشرين الأول 2011 بعد أن ظل أسيرا لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ‏في قطاع غزة لخمس سنوات‎.‎

ولم يصدر تعليق بعد عن القنصلية الفرنسية في القدس اليوم الأحد‎.‎