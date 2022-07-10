الأثنين 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل ترد على طلب مصر حول تقارير المقبرة الجماعية

منذ 13 دقيقة
يائير لابيد

يائير لابيد

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأحد، إن مكتبه سيفحص تقارير عن مقبرة جماعية في وسط إسرائيل تضم جثث جنود الصاعقة المصريين الذين قتلوا خلال حرب عام 1967.

وقال مكتب لابيد إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثار القضية في اتصال بعد أن نشرت صحيفتان إسرائيليتان روايات شهود تشير إلى وجود مقبرة غير مميزة قرب اللطرون، وهي منطقة بين القدس وتل أبيب حيث دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي والجنود المصريين قبل عقود.

ونشرت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هاآرتس” مواد أرشيفية ومقابلات مع سكان قالوا إن عشرات الجنود المصريين الذين قتلوا في المعركة ربما دفنوا هناك.

وقال مكتب لابيد إن “الرئيس المصري أثار التقرير عن المقبرة الجماعية للجنود المصريين خلال حرب الأيام الستة (1967)”.

وأوعز الزعيم الإسرائيلي، بحسب البيان، إلى سكرتيره العسكري بفحص “هذه القضية بشكل جذري وباطلاع الجهات المصرية على المستجدات المتعلقة بها”.

وبعد خوضهما حربا أخرى عام 1973، وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979. وكانت تلك أول مرة توقع فيها إسرائيل اتفاقية سلام مع دولة عربية وتعتبرها حجر الزاوية لأمنها.

وطالبت مصر إسرائيل بتحقيق للاستيضاح حول مذبحة ارتكبت بحق جنود مصريين خلال حرب العام 1967.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد تكليف السفارة المصرية في تل أبيب، بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة مذبحة راح ضحيتها جنود مصريين في حرب عام 1967.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المساعدات الإنسانية في سوريا
المفاوضات مع موسكو مستمرة بشأن معبر باب الهوى
الاحتجاجات في سيريلانكا
المعارضة في سريلانكا تستعد للتوافق على حكومة جديدة
نيجيريا
بخطوة جديدة.. المرشح لرئاسة نيجيريا يختار مسلما ليكون نائبا له

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
اطلاق نار
قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟