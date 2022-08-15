الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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إسرائيل ترفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

منذ 7 دقائق
خليل عواودة

خليل عواودة

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رفضت محكمة “عوفر” العسكرية الإسرائيلية ، الاثنين، طلب الاستئناف المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة.

وقال نادي الأسير”ان محكمة الاحتلال رفضت اليوم الاستئناف المقدم بشأن الإفراج عن المعتقل خليل عواودة.

وذكرت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى “أن مماطلة محكمة الاحتلال في إصدار قرارها بخصوص الأسير خليل عواودة وتأجيل جلسات محاكمته عدة مرات وبعد ذلك تصدر قرارها برفض الاستئناف بمثابة شراكة بينها وبين مخابرات الاحتلال في إعدامه.

وأفادت محامية الأسير خليل عواودة أحلام حداد: ” أن الأسير عواودة يعاني من غباش في النظر وعدم القدرة على الحركة وأن هناك خطر حقيقي على حياته.

ويواصل عواودة إضرابه عن الطعام منذ 156 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

ويعاني عواودة من وضع صحي حرج للغاية، وسط تحذيرات من تدهور صحته وخطر فقدان حياته بشكل مفاجئ.

وورد اسم خليل عواودة وبسام السعدي، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية مساء الأحد 7 آب/ أغسطس الجاري، مُنهيا ثلاثة أيام من العدوان الإسرائيلية على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وفي ذلك الحين، كشف المتحدث باسم حركة الجهاد، داود شهاب، أن الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على وقف إطلاق النار، جرى بوساطة مصرية، بعد أن “وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين عواودة، والقيادي في الحركة، بسام السعدي (اعتقل في الأول من أغسطس/آب الجاري)”.

وأشار البيان المصري الذي تم الإعلان من خلاله عن وقف إطلاق النار، إلى أن “مصر تبذل جهودا وتلتزم بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير، بسام السعدي في أقرب وقت ممكن”.

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