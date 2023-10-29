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إسرائيل تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على استقبال وفد حماس في موسكو

منذ 36 دقيقة
من زيارة وفد حركة حماس إلى روسيا

من زيارة وفد حركة حماس إلى روسيا

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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية (الأحد 29-10-2023) السفير الروسي لتقديم احتجاج على استقبال موسكو الأسبوع الماضي وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي أودى هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري بحياة ما لا يقل عن 1400 شخص مما أشعل فتيل الحرب على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حماس “تبعث برسالة تضفي الشرعية على الإرهاب ضد الإسرائيليين”، ووصفت الاستدعاء بأنه احتجاج وليس توبيخا.

وذكر بيان للوزارة أن نائبة مدير قسم أوراسيا بالخارجية الإسرائيلية، السفيرة سيمونا هالبرين، أبلغت السفير الروسي أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى عدم وجود إدانة واضحة وصريحة، من جانب موسكو لحماس.

وقد أعربت هالبرين عن استيائها من “سلوك روسيا في المنظمات الدولية”.

ووفقا للبيان فإن “استضافة قادة حماس المسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول…. ينقل رسالة شرعية للإرهاب ضد الإسرائيليين”، على حد وصفه.

ووصفت روسيا استضافتها لحماس بأنها محاولة للحفاظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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