إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران

تستعد إسرائيل لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران ،وذلك بعد استهداف سفينة “سافيز” الإيرانية، في البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي.

وذكر التقرير الذي نشرته هيئة البثّ الرسميّة (“كان 11”)، أن “التقديرات تشير إلى أن المؤسسة الأمنيّة الإسرائيلية تستعد لاحتمال ردّ وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية”.

وأوضح أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، توجه للقاء مع نظيره الأميركيّ؛ لبحث الملف الإيراني ومخاوف إسرائيل الأمنيّة من إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي.

وأشار التقرير إلى أن “إعلانات خارجيّة ترى أن “إسرائيل” جددت هجماتها في سورية لمنع نقل الأسلحة”، لجهات موالية لإيران.

وتطرّق التقرير إلى مغادرة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، واشنطن، السبت، في جولة تشمل كلا من “إسرائيل” وألمانيا وبريطانيا ومقرّ حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في جولة سيجري خلالها محادثات مع قادة سياسيين وعسكريين.

وقال إن الزيارة تأتي في ظلّ التوترات مع طهران، وبخاصّة في المواجهة البحرية.

وذكر التقرير أن أوستن سيصل إلى “إسرائيل” يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أنه “سيبقى في البلاد لمدة يومين”.

ويأتي الإعلان عن هذه الجولة في وقت تعارض فيه “إسرائيل” المساعي التي تبذلها إدارة بايدن لإعادة إحياء الاتفاق النوي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في العام 2018.

ولم تخفِ “إسرائيل” يوما معارضتها لهذا الاتفاق، الذي أبرم في 2015، بين طهران والدول الكبرى، ودعمت النهج الذي اعتمده ترامب بممارسة “ضغوط قصوى” على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على طهران.

وتعهّد بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولا للالتزام بكل مندرجاته.