إسرائيل تستعد عسكرياً لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

يبدو أن وصول المتشدد إبراهيم رئيسي لرئاسة إيران، يعتبر تحدياً جديداً للحكومة الإسرائيلية والتي قد تزيد من هجماتها تجاه المنشآت والأهداف الإيرانية في الأيام القادمة.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ بأن مسؤولين إسرائيليين يحذّرون من أنه لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستعداد بخطط هجومية، بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران.

وقالت الصحيفة ”يعتقد مسؤولون أمنيون أن رئيسي سوف يتبنى الآراء المتشددة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والنووية“.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني ”يضع هؤلاء المسؤولون تقديرات بأن إسرائيل يجب أن تستعد مرة أخرى بخطط جديدة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي بارز لم تكشف هويته قوله ”لا يوجد خيار أمام إسرائيل الآن سوى العودة إلى الوراء، والاستعداد بخطط هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني، وسوف يتطلب ذلك ميزانيات وإعادة توجيه الموارد“.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة على موقع ”تويتر“، مساء السبت ”الرئيس الإيراني الجديد، المعروف باسم جزار طهران، متشدد وهو مسؤول عن مقتل آلاف الإيرانيين.. إنه ملتزم بالطموحات النووية الإيرانية، وبدعم الإرهاب الدولي“.