الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تستعد عسكرياً لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 3:58 مساءً
موقع نووي إيراني - أرشيفية

موقع نووي إيراني - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

يبدو أن وصول المتشدد إبراهيم رئيسي لرئاسة إيران، يعتبر تحدياً جديداً للحكومة الإسرائيلية والتي قد تزيد من هجماتها تجاه المنشآت والأهداف الإيرانية في الأيام القادمة.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ بأن مسؤولين إسرائيليين يحذّرون من أنه لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستعداد بخطط هجومية، بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران.

وقالت الصحيفة ”يعتقد مسؤولون أمنيون أن رئيسي سوف يتبنى الآراء المتشددة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والنووية“.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني ”يضع هؤلاء المسؤولون تقديرات بأن إسرائيل يجب أن تستعد مرة أخرى بخطط جديدة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي بارز لم تكشف هويته قوله ”لا يوجد خيار أمام إسرائيل الآن سوى العودة إلى الوراء، والاستعداد بخطط هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني، وسوف يتطلب ذلك ميزانيات وإعادة توجيه الموارد“.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة على موقع ”تويتر“، مساء السبت ”الرئيس الإيراني الجديد، المعروف باسم جزار طهران، متشدد وهو مسؤول عن مقتل آلاف الإيرانيين.. إنه ملتزم بالطموحات النووية الإيرانية، وبدعم الإرهاب الدولي“.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان
    إيران: لم نزود روسيا بطائرات مسيرة
    مواطنة إيرانية
    إيران تتوعد بملاحقة المشاركات في حملة "خلع الحجاب"
    جو بايدن
    تفاصيل "بيان القدس" الذي سيوقعه بايدن ولابيد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل
    جبران باسيل وسليمان فرنجية
    ورقة مطالب من باسيل حملها الخازن الى فرنجية