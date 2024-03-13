الأربعاء 3 رمضان 1445 ﻫ - 13 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تستهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

منذ 9 ثواني
جنود إسرائيليون أمام أحد مراكز الأونروا في غزة

جنود إسرائيليون أمام أحد مراكز الأونروا في غزة

A A A
طباعة المقال

قالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لفرانس برس، الأربعاء، إن مركزا لتوزيع الدقيق تابعا للوكالة تعرض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر توما: “يمكننا أن نؤكد أن مستودعا/مركز توزيع تابعا للوكالة تعرض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط”، قبل أن تضيف “هناك عدد من الجرحى”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع إن أربعة أشخاص استشهدوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم “ويرهاوس” في حي الجنينة وهو أكبر مستودعات الأونروا في رفح وسط رفح.

ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر يناير الماضي بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وتؤدي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دورا محوريا في عمليات الإغاثة في قطاع غزة، حيث تحذر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقبل أيام، حذر المدير العام للوكالة، فيليب لازاريني، من أن الأونروا “مهددة بالموت” بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب المزاعم الإسرائيلية.

وصرح لازاريني لشبكة “آر.تي.إس” السويسرية، في مقابلة بثت السبت: “الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك”.

وأضاف: “الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

سفينة على ساحل غزة
غزة تحت النار
صحيفة عبرية: نتنياهو هو صاحب فكرة إنشاء طريق بحري إلى غزة عبر قبرص
علما تركيا والعراق
مباحثات "تركية - عراقية" في بغداد يوم غدٍ الخميس
أسلحة نارية
لماذا يزداد الطلب على الأسلحة النارية في اليمن؟

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. ضربتها بوحشية حتى فقدت الوعي
رامز جلال من برنامجه الرمضاني
فيديو.. "رامز جاب من الآخر" ترند قبل عرض أولى حلقاته
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة