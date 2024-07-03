إسرائيل تستهدف مخيم نور شمس وسرايا القدس تنعى 4 من مقاتليها بالضفة

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أعلنت القوى الوطنية عن إضراب شامل لكافة مناحي الحياة في المدينة حداداً على أرواح الشهداء.

من جهتها نعت “سرايا القدس– كتيبة طولكرم” 4 من مقاتليها قالت إنهم استشهدوا في عملية الاغتيال.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان استشهاد يزيد صاعد عادل شافع (22 عاماً)، نمر أنور أحمد حمارشة (25 عاماً)، محمد ياسر رجا شحادة (20 عاماً)، محمد حسن غنام كنوح (22 عاماً).

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” فإن الأربعة استشهدوا متأثرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية، أثناء وجودهم وسط مخيم نور شمس.

وذكرت “وفا” أن هناك انفجارا ضخما سمع دويه في مدينة طولكرم، بعد إطلاق طائرة احتلال مسيّرة صاروخا على حارة البطاقة وسط المخيم.

ومن جانبها نعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم “شهداء مخيم نور شمس” وأعلنت الحداد على أرواح الشهداء والإضراب الشامل اليوم الأربعاء “لجميع مناحي الحياة باستثناء امتحانات الثانوية العامة”.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة قصفت أفراد خلية في نور شمس بطولكرم أثناء قيامهم بوضع عبوة ناسفة.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الطيران الحربي قصف “خلية مسلحين” في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال إلى 560 شهيدا -منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول- بينهم 136 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5300 مصاب، وفق الصحة الفلسطينية.

إصابات خلال المواجهات

وفي محافظة نابلس، أصيب 6 فلسطينيين، 3 منهم بالرصاص بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين في بلدة بيتا (جنوب).

وقد ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول نسخة منه- أن طواقمها نقلت إلى المستشفى شابا (34 عاما) أصيب برصاص في القدمين، وطفلا (14 عاما) أصيب برصاص في اليد.

وفي جنوبي نابلس، أصيب 3 فلسطينيين نتيجة اعتداءات على مركباتهم قرب قرية اللبن الشرقية، وذكرت “وفا” أن مستوطنين من “عيلي” المقامة على أراضي اللبن الشرقية -وبحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي- أغلقوا الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي رام الله ونابلس، وهاجموا عشرات المركبات الفلسطينية بالحجارة، مما أدى لإصابة 4 مواطنين، وتضرر عدد من المركبات.

كما أصيب فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية خلة حاضور بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأصيب شابان آخران جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب عند مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية وسط بلدة بيت أمر شمال الخليل، وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على شابين عند مدخل شارع الشهداء وسط الخليل.

هدم منزل أسير

في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير أحمد دوابشة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال مصحوبة بجرافة عسكرية اقتحمت القرية وحاصرت منزل دوابشة وهدمته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت دوابشة في أبريل/نيسان الماضي بزعم تنفيذه عملية قتل مستوطن أثناء رعيه للأغنام بين دوما والمغير شمال شرق رام الله.