إسرائيل تستهدف مواقع بدرعا جنوب سوريا بعد هجوم بالصواريخ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد أن إسرائيل قصفت ثلاثة مواقع بريف درعا الغربي، رداً على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان.

وأضاف أن إسرائيل أطلقت ما لا يقل عن أربعة صواريخ على مواقع في محيط تل الجابية وتل الجموع وتل عشترا.

كما أشار المرصد إلى أن الاستهداف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني ثلاثة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

في حين أن هذه ليست المرة الأولى، فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذ “حزب الله” اللبناني عدة هجمات استهدف بها مقرات عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري بعشرات الصواريخ.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.