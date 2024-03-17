إسرائيل تستهدف موقعين ضمن مناطق تواجد “حزب الله” في ريف دمشق

ذكر الجيش السوري فجر (الأحد 17-3-2024) أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه سوريا أسفرت عن إصابة جندي سوري.

وقال مصدر عسكري “حوالي الساعة 00:42 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين على الأقل إحداهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات النظام ويستخدمها “حزب الله” والأخر قرب الكتيبة الهندسية تقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق، مما أدى إلى انفجارات كبيرة وتصاعد ألسنة اللهب في أحد المواقع.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 24 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 16 منها جوية و 8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 46 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.