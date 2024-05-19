إسرائيل تسعى لمنع إقامة دولة فلسطينية وتطلب دعم الحزبين الأمريكيين

دعت إسرائيل اليوم الأحد إلى الحصول على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين ضد إقامة دولة فلسطينية، قائلة إنها ستكون مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحليفتها إيران.

وقالت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، إنها قد تعترف بدولة فلسطينية هذا الشهر، مؤكدة أن حل الدولتين ضروري لتحقيق السلام الدائم.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي التقى بزعيمة الجمهوريين في مجلس النواب إليز ستيفانيك في وقت سابق، إنه إذا قامت الدولة الفلسطينية فإن إيران ستستخدمها كقاعدة “للعمل على تدمير إسرائيل”.

وأخبر ستيفانيك بأن الولايات المتحدة يجب أن تقود تحركا لاستصدار قرار في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل للتشجيع على فرض المزيد من العقوبات على إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية ودعم جماعات مثل حماس.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ولعبت ستيفانيك دورا رئيسيا في محاولة وقف الاحتجاجات التي اندلعت في الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة ولدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.