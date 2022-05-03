إسرائيل تسمح باقتحام الأقصى الخميس المقبل.. والفصائل الفلسطينية تحذر

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى يوم الخميس القادم.

وكانت جماعة “نشطاء لأجل الهيكل” اليمينية (غير حكومية)، قد دعت في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى “الاحتفال بالاستقلال في جبل الهيكل” في إشارة إلى المسجد الأقصى.

وتضمن المنشور دعوة إلى التلويح بعلم الاحتلال الإسرائيلي وترديد “النشيد الإسرائيلي”، وستتم عمليات الاقتحام على مرحلتين صباحية ومسائية.

قالت هيئة مقر منظمات الهيكل: “نؤكّد على التوافد لاقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس 5 مايو 2022 من 07:00 ص إلى 02:30م. (خلال ساعتين فقط سجّل 353 مستوطن في موقع الهيئة للمشاركة في الاقتحام، والعدد يرتفع بمرور الوقت)”.

ومن جانبه، قال المتطرف أرنون سيجال: “تعالوا يوم الخميس للاحتفال “بالاستقلال” في باحات المسجد الأقصى من الساعة 7:00 إلى الساعة 11:00، ومن الساعة 13:30 إلى الساعة 14:30″.

الفصائل الفلسطينية تحذر

وردا على ذلك قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، في تغريدة، الثلاثاء: “رفع العلم وغناء النشيد الإسرائيلي في الحرم الشريف تحد صارخ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين”.

وأضاف: “تهديد المستوطنين بذلك هو استمرار لحملات متطرفة عنصرية تسعى لتكريس التقسيم في الحرم الشريف وإشعال حرب وطنية دينية في المنطقة”.

من جانبها، عقّبت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء على سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين، بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى الخميس المقبل.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة سوا الإخبارية، إن سماح الاحتلال لمستوطنيه باقتحام الأقصى الخميس المقبل، بمثابة صاعق تفجير لمواجهة جديدة مع الاحتلال.

وأضاف: “شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يسمح للاحتلال بتكرار اقتحام المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا”.

وتابع القانوع: “نهيب بأبناء الشعب الفلسطيني في القدس بالتصدي لقطعان المستوطنين، وإفشال محاولات الاقتحام المزمع تنفيذها الخميس المقبل”.

وشهد “الأقصى” خلال شهر رمضان الفائت توترات شديدة مع اقتحامات إسرائيلية متعددة لباحات المسجد خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين.