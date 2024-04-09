إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة تمهيداً لإخلاء رفح

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،، اليوم الثلاثاء، أن “وزارة الدفاع ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح التي قالت إسرائيل إنها تخطط لمهاجمتها للقضاء على ما تبقى من كتائب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”.

ولم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع بشأن عملية الشراء التي قالت صحيفة جيروزالم بوست، وهي واحدة من الصحف التي نشرت الخبر، إن معلومات تسربت عنها دون إعلان رسمي.

وكانت أنباء الشراء المزمع للخيام، التي يمكن لكل منها إيواء 12 شخصا، واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مرارا وتكرارا إلى خطط لغزو رفح، آخر مدينة متبقية في غزة لم تتعرض لأي هجوم بري كبير.

ويقول الجيش إن أربع كتائب تابعة لحماس لا تزال موجودة في رفح، بالإضافة إلى عدد غير معروف من كبار قادة الحركة. وقالت إسرائيل في السابق إن كتائب حماس تضم حوالي 1000 مقاتل في كل منها.

وأثارت خطط مهاجمة رفح تنديدات على نطاق واسع، حتى أن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، حذرت نتنياهو من أن إسرائيل ستواجه عزلة عالمية إذا مضت قدما في ذلك.

وحوّلت الحملة الإسرائيلية قطاع غزة إلى أنقاض وشرّدت أغلب السكان. وكانت الحملة قد بدأت عقب هجوم حماس على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة، معظمهم من المدنيين. وارتفعت

أصوات متزايدة في جميع أنحاء العالم مطالبة بوقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 10 آلاف من مقاتلي حماس وقضت إلى حد كبير على معظم التشكيلات القتالية المنظمة للحركة، لكنها بحاجة إلى السيطرة على رفح للوصول إلى هدفها المتمثل في تفكيك الهياكل العسكرية وهياكل الحكم في الجماعة وإعادة الرهائن.