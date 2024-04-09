الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة تمهيداً لإخلاء رفح

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،، اليوم الثلاثاء، أن “وزارة الدفاع ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح التي قالت إسرائيل إنها تخطط لمهاجمتها للقضاء على ما تبقى من كتائب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”.

ولم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع بشأن عملية الشراء التي قالت صحيفة جيروزالم بوست، وهي واحدة من الصحف التي نشرت الخبر، إن معلومات تسربت عنها دون إعلان رسمي.

وكانت أنباء الشراء المزمع للخيام، التي يمكن لكل منها إيواء 12 شخصا، واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مرارا وتكرارا إلى خطط لغزو رفح، آخر مدينة متبقية في غزة لم تتعرض لأي هجوم بري كبير.

ويقول الجيش إن أربع كتائب تابعة لحماس لا تزال موجودة في رفح، بالإضافة إلى عدد غير معروف من كبار قادة الحركة. وقالت إسرائيل في السابق إن كتائب حماس تضم حوالي 1000 مقاتل في كل منها.

وأثارت خطط مهاجمة رفح تنديدات على نطاق واسع، حتى أن الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، حذرت نتنياهو من أن إسرائيل ستواجه عزلة عالمية إذا مضت قدما في ذلك.

وحوّلت الحملة الإسرائيلية قطاع غزة إلى أنقاض وشرّدت أغلب السكان. وكانت الحملة قد بدأت عقب هجوم حماس على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة، معظمهم من المدنيين. وارتفعت

أصوات متزايدة في جميع أنحاء العالم مطالبة بوقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 10 آلاف من مقاتلي حماس وقضت إلى حد كبير على معظم التشكيلات القتالية المنظمة للحركة، لكنها بحاجة إلى السيطرة على رفح للوصول إلى هدفها المتمثل في تفكيك الهياكل العسكرية وهياكل الحكم في الجماعة وإعادة الرهائن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إجراءات أمنية مشددة في باريس: داعش يهدد دوري الأبطال
رغم تضارب البيانات.. إسرائيل تقول إن المزيد من المساعدات تدخل غزة
الأمم المتحدة: آلاف الأشخاص يفرّون يومياً من السودان بعد عام على اندلاع الحرب

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!