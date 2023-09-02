إسرائيل.. تشكيل لجنة وزارية لبحث إجراءات طرد الإريتريين

قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث إجراءات من بينها طرد الإريتريين في أعقاب التظاهرة التي نظمت اليوم في تل أبيب.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو ، فإن اللجنة سوف تجتمع يوم الأحد في مكتب رئيس الحكومة بالقدس .

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن “اللجنة ستبحث إجراءات من بينها الطرد ضد اللاجئين غير القانونيين الذين شاركوا في أعمال إخلال بالنظام”.

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نتنياهو خلال جلسة بينهما إلى أن تصل الشرطة للمتظاهرين الإريتريين ومن ثم طردهم من إسرائيل، فيما رد عليه نتنياهو بأنه “يجب فحص هذه الإجراءات مقابل المستشارة القضائية”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين على القضاء، لم تسمهم، قولهم إن “ذلك غير ممكن”، فيما طرحوا فحص إمكانية تنفيذ اعتقالات إدارية.

ويعتزم بن غفير التوجه إلى وزير الداخلية، موشيه أربيل، من أجل بدء إجراءات طرد واتخاذ خطوات أخرى ضد المتظاهرين الإريتريين.

وأدت احتجاجات الإريتريين من طالبي اللجوء التي تخللها إلقاء حجارة وتحطيم واجهات محال تجارية ومركبات في تل أبيب، إلى مواجهات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية تخللها إطلاق الرصاص الحي نحو المتظاهرين.

وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 160 شخصا بينهم 8 متظاهرين بحالة خطيرة ونحو 30 من عناصر الشرطة بجراح وصفت بالطفيفة.

واعتقلت الشرطة نحو 40 متظاهرا من الإريتريين، فيما قالت إن عناصرها أطلقوا الرصاص الحي بعد “شعورهم بخطر حقيقي على حياتهم”.