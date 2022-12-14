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إسرائيل تشيد بقرار طرد إيران من لجنة المرأة بالأمم المتحدة

منذ 57 دقيقة
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بقرار الأمم المتحدة، الأربعاء، طرد إيران من لجنة معنية بالنساء بسبب السياسات التي اعتبرتها تتعارض مع حقوق النساء والفتيات.

واقترحت الولايات المتحدة هذه الخطوة بعد حملة القمع الوحشية التي شنتها طهران على احتجاجات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقال لابيد في بيان “قتل إيران لمهسا أميني وانتهاكاتها الصارخة لحقوق المرأة يحرمها من العضوية في لجنة تعنى بحقوق النساء”.

طرد إيران

وطُردت إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأربعاء، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة بعد حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية إيرانية في احتجاز الشرطة.

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة “لطرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026”.

وصوت 29 عضوا لصالح المشروع اليوم الأربعاء وعارضه ثمانية فيما امتنع 16 عن التصويت.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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